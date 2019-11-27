Неопределенность с "Укртелекомом" ведет к замораживанию модернизации предприятия - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 54
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1152
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 810
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 999
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10962
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1665
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6318
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6318
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2781
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2295
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1008
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 17:34

Неопределенность с "Укртелекомом" ведет к замораживанию модернизации предприятия - эксперт

  Комментировать
Неопределенность с &quot;Укртелекомом&quot; ведет к замораживанию модернизации предприятия - эксперт
Адвокат Артем Подольский: "Затягивание судебного разбирательства вокруг "Укртелекома" снижает его конкурентоспособность на рынке телекоммуникационных услуг"

Судебная эпопея вокруг "Укртелекома" тормозит развитие предприятия и не позволяет привлечь инвестиции.

Об этом написал адвокат, партнер ЮФ Trusted Advisors Артем Подольский в колонке для издания "Pravo".

Адвокат напомнил, что эпопея с обжалованием Фондом госимущества приватизации ПАО "Укртелеком" продолжается уже третий год — после очередного решения Верховного Суда дело вновь передано на рассмотрение суда первой инстанции. По его мнению, такая ситуация является негативным сигналом для иностранных инвесторов, которых руководство страны пытается привлечь в Украину.

"Правовая неопределенность явно не идет на пользу Украине. Тем более перед очередной большой приватизацией. Тем более перед открытием рынка земли. Тем более учитывая нелестную оценку земельной реформы миссией Международного валютного фонда. Инвесторы в очередной раз получают сигнал, что Украина, несмотря на все декларируемые реформы, не в состоянии ни гарантировать, ни защитить право собственности, ни решить спор в разумные сроки. И, безусловно, все эти риски будут учтены при принятии решения об инвестировании в украинскую экономику", – считает Подольский.

Он также подчеркнул, что затягивание судебного разбирательства вокруг "Укртелекома" тормозит развитие самого предприятия и ограничивает его в возможности привлекать инвестиции, что снижает его конкурентоспособность на рынке телекоммуникационных услуг.

"Для самого же ПАО "Укртелеком" явное затягивание дела (Верховный Суд, открывая очередной круг слушаний, ограничивается общими фразами о необходимости "всестороннего, полного и объективного исследования доказательств по делу, установления наличия/отсутствия тех обстоятельств, на которые ссылаются стороны") чревато как минимум потерей динамики на стремительно развивающемся телекоммуникационном рынке. Чтобы быть конкурентными, надо привлекать инвестиции, а инвестировать в компанию, судьба которой не ясна, не будет никто. В 2015 году "Укртелеком" привлек кредит China Development Bank (CDB) на модернизацию на сумму 400 млн долларов. Проект был заморожен через год, и есть все основания полагать, что причиной этому послужил иск Фонда госимущества", – отметил Подольский.

Напомним, политолог Владимир Фесенко заявил, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. А также высказал уверенность, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.

Ранее СМИ сообщали, что возврат в госсобственность "Укртелекома" спровоцирует повышение цен на телекоммуникационные услуги для потребителей и негативно скажется на их качестве.

Приватизація в Україні
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неопределенность с "Укртелекомом" ведет к замораживанию модернизации предприятия - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Застрелили владыку украинской церкви

Завел страницу в Facebook, работает 12 часов в день: Патон празднует 101 год

"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села

Избрали президента академии наук

"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

Оккупанты расстреляли 80 украинцев

Экстремисты выгнали короля из страны

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 32832
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 14274
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 10126
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 9477
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 1 Просмотров: 9306
Экономика
Гончарук поставил точку в вопросе закупки газа у России
Гончарук поставил точку в вопросе закупки газа у России Просмотров: 486
ФОПам-"айтишникам" РРО не понадобится - Верланов
ФОПам-"айтишникам" РРО не понадобится - Верланов Просмотров: 171
Правительство приняло рекордно низкую цену газа за последние 2 года
Правительство приняло рекордно низкую цену газа за последние 2 года Просмотров: 1035
Нацбанк посчитал убытки от укрепления гривны
Нацбанк посчитал убытки от укрепления гривны Просмотров: 432
Сколько стоит украинская газотранспортная система
Сколько стоит украинская газотранспортная система Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
5
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
2
Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете
2
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
Голосов: 22481
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua