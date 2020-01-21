Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn все же обсуждает управление "Укрзализныцей"

"Укзализныцей" будут управлять немцы. Фото: РБК

Стратегическое партнерство АО "Укрзализныця" и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей" со стороны DB.

"Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления", – говорится в официальном заявлении Deutsche Bahn.

В начале февраля 2020 года член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

DB Engineering & Consulting – инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту – в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. О чем и был подписан меморандум в Давосе.

В Deutsche Bahn отметили, что DB E & C является одной из ведущих инжиниринговых и консалтинговых компаний в транспортном секторе. В компании работают около 5000 сотрудников из 80 стран.

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22 января был подписан меморандум между Deutsche Bahn и Министерством инфраструктуры Украины. Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB.