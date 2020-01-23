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четверг, 23 января 2020 16:17

Немецкая компания не будет руководить Укрзализныцей

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Немецкая компания не будет руководить Укрзализныцей
О планах отдать Укрзализныцю под руководство немецкой компании на 10 лет заявил премьер Алексей Гончарук. Фото: strana.ua

Deutsche Bahn будет только консультировать Укрзализныцю. Участвовать в управлении компанией не будет.

В немецкой компании пояснили, что будут консультировать и поддерживать Укрзализныцю в предпринимательских и технических вопросах, пишет DW.

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По словам немцев, об этом говорится в предварительном соглашении, которое подписали 22 января в Давосе.

23 января о планах отдать Укрзализныцю под руководство немецкой компании на 10 лет заявил премьер Алексей Гончарук. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что менеджеров Deutsche Bahn сделают сначала советниками правления Укрзализныци. Затем могут изменить их статус.

Engineering&Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта. Именно она будет консультировать и поддерживать Укрзализныцю в предпринимательских и технических вопросах.

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