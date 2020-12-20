"Некому" - Министерка рассказала о выплатах умершим медикам от Covid

Лазебная розповыла о выплатах медикам. Фото: Украинское Медицинский Журнал

Среди более 300 смертей медработников на сегодня подтвердили 53 летальных случая от COVID-19. С выплатами семьям умерших врачей есть сложности.

Государство выплаты в 1,5 миллиона гривен, но часто некому их направлять, заявила министерка социальной политики Марина Лазебная, сообщает УНН.

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"Мы ввели новый вид больничного по самоизоляции, плюс там есть поддержка медиков, поддержка по инвалидности. Вторая программа - 1,5 млн семьям погибших медиков, умерло более 300 человек, провели расследование, такие расследования часто связаны с бюрократическими сложностями. подтверждено 53 случая "ковиду", и мы выплаты делаем, но не везде даже родственники есть, акты приходят, начинаем искать, а родственников нет", - сказала она.