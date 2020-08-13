Нефть подорожала до рекордных показателей

Цены на нефть в мире выросли до максимальных показателей с марта 2020 года.
Стоимость октябрьских фьючерсов Brent составляет $45,27 за баррель, пишет Investing.
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Последний раз нефть дороже $45 стоила в марте. После того котировки обвалились.
Нефтяные контракты WTI на сентябрь снизились в цене на 0,37% - до $42,51 за баррель. Накануне стоимость фьючерсов выросла на 2,6% - $42,67 за баррель.
Нефть дорожает из-за снижения запасов сырья в США. В то же время, по прогнозам ОПЕК, спрос на нефть сократится на 100 тыс. баррелей в сутки.
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