Нефть подорожала до рекордных показателей

Последний раз нефть дороже $45 стоила в марте. После того котировки обвалились. Фото: pixabay.com

Цены на нефть в мире выросли до максимальных показателей с марта 2020 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов Brent составляет $45,27 за баррель, пишет Investing.

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Последний раз нефть дороже $45 стоила в марте. После того котировки обвалились.

Нефтяные контракты WTI на сентябрь снизились в цене на 0,37% - до $42,51 за баррель. Накануне стоимость фьючерсов выросла на 2,6% - $42,67 за баррель.

Нефть дорожает из-за снижения запасов сырья в США. В то же время, по прогнозам ОПЕК, спрос на нефть сократится на 100 тыс. баррелей в сутки.