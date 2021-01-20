Нефть подорожала до годового максимума

Стоимость фьючерсов Brent поднялась до $56,30 за баррель. Фото: pixabay.com

20 января цены на нефть выросли до рекордных за последний год показателей.

Стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $56,30 за баррель, пишет Obozrevatel.

Это на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии и максимальная отметка с февраля 2020 года.

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Фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли до $53,54 за баррель. В целом рост составил 1,1%.

Причинами подорожания нефти называют ослабление доллара и ожидания инаугурации нового президента США Джо Байдена.

На украинских заправках подорожали бензин и дизель. Январское подорожание топлива вызвано декабрьским ростом цен на нефть.