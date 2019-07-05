Нефедов объяснил, какой видит таможню

Головою Державної митної служби Кабмін призначив Максима Нефьодова 5 липня. Фото: NewsOne

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов хочет создать специализированные таможни.

Эти идеи планирует обсудить с представителями бизнеса, передает "Інтерфакс-Україна".

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"Этот шаг должен быть сделан с учетом вопросов логистики. Ведь сейчас у нас нет распределения инспекторов с точки зрения специализации и навыков. Предполагается, что идеальная таможенная инфраструктура должна быть везде. Это иллюзия", - отметил Нефедов.

Также новый глава Государственной таможенной службы планирует перевести таможню на контрактную систему работы. Чтобы человек подписывал контракт на несколько лет и работал на результат.

25 июня в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. 5 июля Кабинет министров назначил Максима Нефедова главой Государственной таможенной службы.