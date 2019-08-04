Неделя началась с подорожания доллара

Доллар подорожал на 19 копеек. Фото: Страна

Национальный банк Украины на 5 августа установил курс доллара на уровне 25,53 грн. Это на 19 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 39 коп. Стоит 28,36 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,40 грн, продают по 25,64 грн.

За евро предлагают 28,14 грн. Продают по 28,51 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.