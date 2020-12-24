Не с кем общаться - ФОПам начали отказывать в "карантинных" 8 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 378
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 153
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 15093
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 783
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2169
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 15093
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1269
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1926
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 981
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 11:12

Не с кем общаться - ФОПам начали отказывать в "карантинных" 8 тыс. грн

1 Комментировать
Не с кем общаться - ФОПам начали отказывать в &quot;карантинных&quot; 8 тыс. грн
Ресторанный бизнес - один из тех, который больше всего пострадал из-за карантина. Фото: pixabay

Часть ФЛП и наемных работников, которым из-за усиления карантина обещали 8 тыс. грн, получили отказ в финансовой помощи.

Об этом сказал бизнесмен-ресторатор Максим Храмов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, ресторанный бизнес - один из тех, который больше всего пострадал из-за карантина, поэтому нуждается в помощи.

"Мы подали около 30 заявок от своих частных предпринимателей и наемных работников, уже на половину получили отказ, а половину ждем", - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Карантинная" помощь ФЛП: деньги получили уже более 280 тыс. человек

По словам Храмова, причину отказов трудно понять.

"Отписки идут стандартные - или несоответствие кодов видов деятельности, или недостаточно информации, или обратитесь в Пенсионный фонд. Основная проблема в том, что не с кем общаться на эту тему. Нет механизма обсуждения отказа, поэтому мы просто проверяем еще раз все документы, подаем повторно и ждем", - рассказал он.

Чаще всего за поддержкой государства обращались ФОПы, занимающиеся розничной торговлей. Они подали - 140,6 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн. Предприниматели, задействованные в сфере общественного питания обратились 12,6 тыс. раз. ФОПы, что ремонтируют оборудование и технику, подали 5,9 тыс. заявок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не с кем общаться - ФОПам начали отказывать в "карантинных" 8 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Начался ввод войск в Афганистан

Премьер получил всю полноту власти

Языковед провел в лагерях 31 год

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 15093
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 11007
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10800
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 9018
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7389
Экономика
В Киеве начали дешеветь квартиры
В Киеве начали дешеветь квартиры Просмотров: 351
Посоветовали, как сэкономить на оплате за газ
Посоветовали, как сэкономить на оплате за газ 1 Просмотров: 396
Детенизация АПК и борьба со "скрутками" могут принести бюджету $1 млрд в 2021 году - министр Лещенко
Детенизация АПК и борьба со "скрутками" могут принести бюджету $1 млрд в 2021 году - министр Лещенко Просмотров: 63
Гривна стремительно падает третий день подряд
Гривна стремительно падает третий день подряд Просмотров: 729
Сравнить с 2019: сколько украинцев отпразднуют Новый год дома
Сравнить с 2019: сколько украинцев отпразднуют Новый год дома Просмотров: 135
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
1
Эксперты прогнозируют существенное подорожание свинины
Голосов: 25802
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть