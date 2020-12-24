Не с кем общаться - ФОПам начали отказывать в "карантинных" 8 тыс. грн

Ресторанный бизнес - один из тех, который больше всего пострадал из-за карантина. Фото: pixabay

Часть ФЛП и наемных работников, которым из-за усиления карантина обещали 8 тыс. грн, получили отказ в финансовой помощи.

Об этом сказал бизнесмен-ресторатор Максим Храмов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, ресторанный бизнес - один из тех, который больше всего пострадал из-за карантина, поэтому нуждается в помощи.

"Мы подали около 30 заявок от своих частных предпринимателей и наемных работников, уже на половину получили отказ, а половину ждем", - сообщил он.

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По словам Храмова, причину отказов трудно понять.

"Отписки идут стандартные - или несоответствие кодов видов деятельности, или недостаточно информации, или обратитесь в Пенсионный фонд. Основная проблема в том, что не с кем общаться на эту тему. Нет механизма обсуждения отказа, поэтому мы просто проверяем еще раз все документы, подаем повторно и ждем", - рассказал он.

Чаще всего за поддержкой государства обращались ФОПы, занимающиеся розничной торговлей. Они подали - 140,6 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн. Предприниматели, задействованные в сфере общественного питания обратились 12,6 тыс. раз. ФОПы, что ремонтируют оборудование и технику, подали 5,9 тыс. заявок.