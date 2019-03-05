Не прошло и полгода: Укроборонпром отреагировал на расследование

Укроборонпром обвинил Бигуса в необъективности. Фото: Укринформ

Руководство Укроборонпрома назвало некорректным расследования проекта "Наши деньги".

По словам одного из фигурантов сюжета, Павла Букина, журналисты не обнародовали точку зрения концерна, пишет LIGA.net.

Как утверждает руководство Укроборонпрома между Украиной и Казахстаном был договор на установку новых высотомеров на самолеты Ан-26. В Укроборонпроме утверждают, что таких высотомеров не было, а единственным предприятием, которое согласилось эти приборы доставить было ООО АН-Сервис.

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Также в госконцерна уверяют, что высота метра проверили эксперты ГП "410 завод ДА" и представители заказчика.

"Других фактов импорта в Украину таких устройств, выпуска после 2014-го, официально не зафиксировано. Мы не комментируем вопросы доставки высотомеров в Украине, поскольку предприятия концерна не предоставляли услуги по логистике",- добавили в Укроборонпроме.

Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.