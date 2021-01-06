Не нужно трогать ФЛП - эксперт о налогообложении малого бизнеса

Во многих странах есть минимум, который не облагается. Фото: unsplash

Невозможно вернуть ФОПам всю сумму утраченного дохода. Я думаю, что и по 8 тыс. грн государству будет сложно выплатить. Потому что сейчас экономика не в лучшем состоянии, рассказывает Gazeta.ua президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Он отмечает, что физические-лица предприниматели - это, с одной стороны, самозанятые люди. С другой стороны, ФЛП дают возможность работать многим людям в тех сложных условиях, в которых оказался весь мир.

"В 90-е не было возможности обеспечить граждан рабочими местами. Решили принять упрощенную систему налогообложения, чтобы развивался украинский малый и средний бизнес. Через некоторое время крупный бизнес начал злоупотреблять ФЛП. Но эту проблему должна решать правоохранительная система. К сожалению, этого нет. Зато сейчас пытаются провести тотальную фискализацию и это затрагивает простых предпринимателей", - говорит президент ассоциации.

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Он убежден, что среди полтора миллиона украинских ФЛП лишь 5-7% заняты в злоупотреблениях.

"Остальные - занимаются небольшим бизнесом. Зачем их трогать? Во многих странах есть минимум, который вообще не облагается", - говорит Григол Катамадзе.

Он приводит пример Грузии.

"Четыре года назад в микробизнесе объем оборота в год был $100 тысяч, действовала фиксированная ставка налога 5%. В 2017 году заменили налог на прибыль налогом на распределенный капитал (или налогом на выведенный капитал. Его ввели в Эстонии, Латвии, Грузии. Облагается только прибыль, которую предприниматель забирает как собственный доход. Если реинвестирует деньги в компанию, налог не платит - Gazeta. ua). За первый год бюджет потерял примерно до $ 300 миллионов - если использовать слово "потеря", как это делают украинские специалисты. В Грузии говорят, что эти деньги остались в экономике для развития малого и среднего предпринимательства. Через год был экономический рост 1,5%. Еще через год - увеличили объем оборота для микробизнеса до $200 тысяч и снизили налог до 1%. И мы видим, что бизнес развивается", - объясняет президент ассоциации.

Полную версию беседы с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте в журнале "Країна".

С 22 декабря Пенсионный фонд начал выплачивать по 8 тыс. грн одноразовой помощи предпринимателям и наемным работникам. Ее получили 456 тыс. человек.