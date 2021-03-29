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понедельник, 29 марта 2021 17:01

Не нашли место пребывания: экс-главу правления Приватбанка объявили в розыск

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Не нашли место пребывания: экс-главу правления Приватбанка объявили в розыск
Соответствующее постановление вынес детектив НАБУ. Фото: tsn.ua

Экс-главу правления Приватбанка Александра Дубилета объявили в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего руководителя в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года, пишет "Укринформ".

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, соответствующее постановление вынес детектив НАБУ.

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23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще 2 бывшим высокопоставленным учреждениям о подозрении в растрате более 136 млн грн.

По версии следствия, подозреваемые за день до признания банка банкротом по ложным документам выплатили эту сумму страховой компании, связанной с бенефициарами финучреждения.

Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.

Местонахождение экс-главы правления Приватбанка Дубилета следствию выяснить не удалось.

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