Не мешайте работать: каких изменений ждут предприниматели

В Украине большой бизнес злоупотребляет упрощенной системой налогообложения. Фото: bz-expert.com

Малый и средний бизнес в Украине ожидает, что власть минимум не будет мешать ему развиваться, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Надо демонополизировать экономику. Тогда малый бизнес получит доступ к сегментам экономики, которые сейчас закрыты крупными монополиями. Кроме того, необходимо упростить базовые процедуры и правила связанные с введением предпринимательства. В том числе подключение к инженерным системам, газо- и электроснабжения. Упростить разрешительную документацию, в том числе по землепользованию", - объясняет финансовый эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заоблачные проценты и незащищенные потребители: как изменится работа ломбардов и кредитных союзов в следующем году

По мнению экономиста Александра Охрименко, надо вообще ликвидировать упрощенную систему налогообложения.

"Украина занимает первое место в Европе по количеству предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, на 10 тысяч населения. Около 70% "упрощенцев" фактически отмывают деньги, а не создают реальный бизнес. Работают в пределах лимитов, чтобы не платить большие налоги. Этим, например, на полную злоупотребляют интернет-магазины - создают по несколько ФЛП", - заключает экономист.

Малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг обязали устанавливать кассовые аппараты. Требования касаются ФЛП 2-4 группы налогоплательщиков. Аппараты не надо устанавливать продавцам на рынке, в секонд-хенде. Соответствующие законы вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования. Кабмин должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для их реализации.