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четверг, 07 мая 2020 21:10

Не Киевом единственным: где в Украине обещают высокие зарплаты

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Не Киевом единственным: где в Украине обещают высокие зарплаты
В небольших городах работодатели готовы платить от 15 000 грн. Фото: unsplash.com

Традиционно в областных центрах работодатели платят больше. Правда, там и цены выше.

С другой стороны, неплохо зарабатывать можно и не в больших городах. О таких вакансии пишет Work.ua.

Бровары, Киевская область

Есть возможность зарабатывать 18 700 грн в месяц. Логистическая компания Business Group Logistics ищет водителя транспортного средства, предназначенного для укладки товара в штабеля или на стеллажи в несколько ярусов.

Кроме того, в интернет-магазин MakeUp требуется кладовщик-комплектовщик на склад. Предлагают работать в ночную смену. Опыт работы не обязателен. Платить готовы 12 000-18 000 грн.

Еще вакансия с оплатой от 16 000 до 18 000 грн есть для бухгалтера на Броварской алюминиевый завод. Ищут человека с опытом от 3 лет.

Красилов, Хмельницкая область

Специалисты на производство требуются в сеть магазинов "Мясной маркет". На зарплату 15 000 грн ищут главного инженера, чтобы обеспечить бесперебойное производство товара, соблюдение технических требований, модернизацию производства. Нужен заведующий колбасным производством с зарплатой 15 000 грн. Также технолог мясного производства. Обещают платить 25 000 грн.

Нежин, Черниговская область

Компания Indepth engineering предлагает работу водителю автокрана на зарплату 18 000 грн.

В компанию "Гидротехленд" нужен токарь-фрезеровщик. Работать придется в селе Вертеевка, что в 19 км от Нежина. Обещают зарплату 15 000 грн и при необходимости жилье.

Новая Каховка, Херсонская область

Нужны торговые представители с личным авто. Зарплату обещают от 15 000 грн.

20 000 грн готовы платить инженеру-землеустроителю в Новокаховский городской филиал областного центра занятости. Ищут человека с опытом работы от 1 года.

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Белая Церковь, Киевская область

15 000-25 000 грн может получать машинист буровой установки, который будет добывать гранит. Требуется специалист с опытом работы с подобной техникой 3 года.

Заместителю главного бухгалтера Белоцерковской ТЭС обещают зарплату 18 260-26 500 грн. Ищут человека с опытом работы 3 года в должности бухгалтера на промышленном предприятии.

В марте средняя зарплата украинцев выросла на 599 грн по сравнению с февралем, передает Госстат. На 1 апреля составила 11 446 грн. В Киеве достигла 17 990 грн.

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Дата
07
мая

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