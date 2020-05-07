Не Киевом единственным: где в Украине обещают высокие зарплаты

Традиционно в областных центрах работодатели платят больше. Правда, там и цены выше.
С другой стороны, неплохо зарабатывать можно и не в больших городах. О таких вакансии пишет Work.ua.
Бровары, Киевская область
Есть возможность зарабатывать 18 700 грн в месяц. Логистическая компания Business Group Logistics ищет водителя транспортного средства, предназначенного для укладки товара в штабеля или на стеллажи в несколько ярусов.
Кроме того, в интернет-магазин MakeUp требуется кладовщик-комплектовщик на склад. Предлагают работать в ночную смену. Опыт работы не обязателен. Платить готовы 12 000-18 000 грн.
Еще вакансия с оплатой от 16 000 до 18 000 грн есть для бухгалтера на Броварской алюминиевый завод. Ищут человека с опытом от 3 лет.
Красилов, Хмельницкая область
Специалисты на производство требуются в сеть магазинов "Мясной маркет". На зарплату 15 000 грн ищут главного инженера, чтобы обеспечить бесперебойное производство товара, соблюдение технических требований, модернизацию производства. Нужен заведующий колбасным производством с зарплатой 15 000 грн. Также технолог мясного производства. Обещают платить 25 000 грн.
Нежин, Черниговская область
Компания Indepth engineering предлагает работу водителю автокрана на зарплату 18 000 грн.
В компанию "Гидротехленд" нужен токарь-фрезеровщик. Работать придется в селе Вертеевка, что в 19 км от Нежина. Обещают зарплату 15 000 грн и при необходимости жилье.
Новая Каховка, Херсонская область
Нужны торговые представители с личным авто. Зарплату обещают от 15 000 грн.
20 000 грн готовы платить инженеру-землеустроителю в Новокаховский городской филиал областного центра занятости. Ищут человека с опытом работы от 1 года.
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Белая Церковь, Киевская область
15 000-25 000 грн может получать машинист буровой установки, который будет добывать гранит. Требуется специалист с опытом работы с подобной техникой 3 года.
Заместителю главного бухгалтера Белоцерковской ТЭС обещают зарплату 18 260-26 500 грн. Ищут человека с опытом работы 3 года в должности бухгалтера на промышленном предприятии.
В марте средняя зарплата украинцев выросла на 599 грн по сравнению с февралем, передает Госстат. На 1 апреля составила 11 446 грн. В Киеве достигла 17 990 грн.
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