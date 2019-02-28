Не более 15 тыс. грн: кто пострадает от наличных ограничений Нацбанка

Сейчас предельная сумма наличных расчетов составляет 50 тыс. грн. Фото: UkrMedia

Нацбанк планирует уменьшить максимальную сумму расчетов наличными между компанией и физическим лицом втрое - с 50 до 15 тыс. грн. Регулятор разработал соответствующее постановление. Его будут обсуждать до 27 марта.

Нововведение будет способствовать сужению сферы использования наличных, уменьшению теневой экономики, развитию безналичного сегмента, сообщили в НБУ.

"В Европе постоянно уменьшают уровень наличных расчетов. Проблема в том, что Украина не Швейцария. У нас полностью нарушена последовательность действий. Во-первых, надо найти равновесную точку фискальной нагрузки на бизнес и государство. Далее расписать виды налогов для бизнеса. Провести необходимую детенизацию экономики и налоговую амнистию. То есть дать возможность легализовать свои капиталы, уплатив какой-то налог. После этого нужен переходный период, чтобы теневой бизнес адаптировался к легальной работы. Тогда можно устанавливать лимиты на наличный расчет. Иначе это путь к дальнейшей тенизации бизнеса", - рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

По его словам, ограничения наличных расчетов ударит по наименее незащищенным категориям населения.

"Например, некая фирма закупает по селам картофель, мясо, зерно. Чтобы продать продукцию на сумму более 15 тысяч гривен, семейное хозяйство должно открыть счет, получить эти деньги на него, заплатить все налоги. Только тогда сможет продать свой товар", - объясняет эксперт.

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В то же время максимальное ограничение расчетов наличными между физическим лицом и компанией Нацбанк предлагает оставить на уровне 50 тыс. грн.

"Иными словами, если человек пришел в салон и покупает мебель за 60 тысяч гривен, то должен рассчитаться за них по безналичному расчету. Если эта сумма в пределах 50 тысяч, покупки можно оплатить наличными", - объясняет Алексей Кущ.

В январе 2017-го Нацбанк снизил предельную сумму наличных расчетов между физлицом и предприятием в три раза - с 150 до 50 тыс. грн.