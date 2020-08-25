НДС: что может измениться для налогоплательщиков

Правила регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость могут изменить.
Об этом говорится в соответствующем проекте приказа Минфина.
Проект предлагает следующие изменения в Положение о регистрации плательщиков НДС:
- вновь созданные субъекты хозяйствования при регистрации бизнеса при желании могут стать зарегистрированными плательщиками НДС без подачи регистрационного заявления плательщика НДС;
- заявление подается в контролирующий орган исключительно в электронной форме;
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- устанавливается новый срок для подачи регистрационного заявления в случае:
•добровольной регистрации плательщика НДС,
•перехода человека с упрощенной системы налогообложения, которая не предусматривает уплаты НДС, на уплату других налогов и сборов,
•изменения плательщиком единого налога третьей группы ставки единого налога с 5% на 3%.
Заявление нужно будет подать не позднее, чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, с которого человек будет считаться плательщиком НДС. Ранее срок составлял 20 календарных дней.
- упростят процедуры перерегистрации плательщика НДС. В частности, не предполагается перерегистрация в случае изменения лицом места жительства. Перерегистрация в связи с изменением фамилии, имени и отчества плательщика НДС, который включен в Единый государственный реестр, осуществляется без подачи заявления на основании сведений из ЕГР;
- аннулирование регистрации плательщиков НДС будет осуществляться автоматически на основании сведений из ЕГР о ликвидации лица или на основании данных реестра плательщиков единого налога о применении лицом упрощенной системы налогообложения, которая не предусматривает уплаты НДС.
Кабинет министров предлагает освободить от уплаты НДС отдельные проекты с Польшей - применение нулевой ставки НДС временное и будет действовать только на период реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.
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