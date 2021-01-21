НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год

Вырастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста инфляции. Рост потребительских цен до конца текущего года ускорится до 7%.

В октябре 2020-го НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 6,5%. Ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба НБУ.

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Также в НБУ отметили, что вырастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.

Тарифы на тепло и горячую воду в Украине оставят без изменений до конца отопительного сезона. Правительство согласовало соответствующий меморандум вместе с местной властью.