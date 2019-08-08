НБУ спрогнозировал новую программу с МВФ

Объем новой программы составит $ 10 млрд. Фото: "Взгляд"

$10 млрд составит объем новой программы макроэкономического финансирования с Международным валютным фондом.

Такой прогноз составил Национальный банк Украины, сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

Новая программа будет в формате Extended Fund Facility, а сейчас действует программа stand-by. Объем этой программы составит $5-10 млрд. Срок действия составит 4 года.

"Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет 5-10 миллиардов долларов", - сообщил Сологуб.

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Первый транш МВФ в рамках новой программы должно поступить до конца 2019-го. Размер транша составит $ 2 млрд. Нацбанк прогнозирует ежегодные дальнейшие поступления траншей по $ 2 млрд.

Переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом возобновятся в сентябре. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.