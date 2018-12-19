НБУ подал иск против Коломойского на 6,63 миллиарда гривен

В начале июня НБУ подал в украинские суды 147 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний. Фото: досьє

Нацбанк 18 декабря подал иск на 6,64 млрд грн против Игоря Коломойского по месту его жительства в первую инстанцию ​​суда республики и кантона Женева.

Иск касается взыскания за 5 кредитным договорам, предоставленным 2016-го под личное поручительство Игоря Коломойского. Судебный процесс начали еще в июне 2018-го, сообщили в пресс-службе НБУ.

"Швейцарская система правосудия перед подачей иска предполагает необходимость подачи судебной претензии. С ней Нацбанк обратился еще в начале июня. Поскольку попытки регулятора уладить вопрос погашения Игорем Коломойский задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, Нацбанк обратился с иском в суд, чтобы защитить свои законные права", - объяснил представитель юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

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В начале июня НБУ подал в украинские суды 147 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний.

По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу Нацбанка на общую сумму 1,2 млрд грн.

В Великобритании между Приватбанком и его бывшими владельцами ведутся судебные разбирательства. В конце прошлого года лондонский суд заморозил активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. В декабре 2018-го тот же суд признал арест активов необоснованным и предложил судиться в Украине или Швейцарии.