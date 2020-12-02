НБУ планирует запуск собственной электронной валюты

Национальный банк положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины планирует выпускать собственные электронные гривны. Регулятор разрабатывает варианты, как можно будет использовать новую валюту в Украине.

НБУ инициировал изменения в законодательство для того, чтобы ввести определение "цифровых денег" и сделать возможным выпуск собственных электронных денег. Команда украинского регулятора выделила для себя несколько вариантов возможного использования э-гривны, но поиск ответа продолжается, рассказал глава ведомства Кирилл Шевченко в Facebook.

"Мы сконцентрированы на анализе возможных юз-кейсов, учитывая потребности участников рынка, потребителей и ведущий мировой опыт. В то же время мы обращаем внимание на возможное влияние электронной гривны на макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспечение которых является мандатом Национального банка", - рассказал Шевченко.

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Введение электронной гривны предусматривает создание платежной инфраструктуры для ее обращения на рынке. Объемы инвестиций и работ зависят, в том числе, от того, какие задачи будет решать э-гривна.

"Вместе с тем Национальный банк положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег, которые в эру общей диджитализации способны стать равноценным эквивалентом обычной гривны", - подытожил глава НБУ.

С января следующего года хотят запустить в обращение цифровую валюту компании Facebook – Libra. Цена новой криптовалюта обеспечиваться долларом.