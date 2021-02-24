Названы самые популярные варианты удаленной работы

После локдауна удаленных вакансий стало меньше. Фото: unsplash

Чаще всего удаленную работу предлагают менеджерам по продажам, операторам колл-центра и диспетчерам такси.

После завершения локдауна удаленных вакансий стало меньше, пишет "Обозреватель".

Среди самых популярных дистанционных вакансий:

- менеджер по продажам со знанием иностранных языков. Им в среднем предлагают зарплату 30 тыс. грн,

- оператор колл-центра - 15 тыс. грн,

- диспетчер такси - 12 тыс. грн,

- помощник руководителя - 15 тыс. грн,

- менеджер по работе с клиентами - 20 тыс. грн.

"Уменьшение количества удаленных вакансий может быть связано с восстановлением относительно стабильной ситуации в стране в целом. Власти вводят адаптивный карантин, а это значит, что бизнеса могут еще активнее восстанавливаться, нанимая работников в оффлайн", - говорит руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

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За две недели до локдауна, который продолжался с 8 по 24 января, спрос на удаленных работников увеличился на 40%. Работодатели активно искали кандидатов на позиции репетиторов по иностранным языкам, редакторов текстов, копирайтеров и контент-менеджеров.

В декабре 2020-го уволили 511,3 тыс. человек. Это на 236,4 тыс. или почти вдвое больше, чем трудоустроили.