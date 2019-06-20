Назвали условия, при которых Украина получит деньги от ЕС

Чтобы получить второй транш ЕС, нужно выполнить 5 условий. Фото: 5 канал

Украина получит до конца года макрофинансовую помощь от ЕС, если выполнит 5 условий.

"Второй транш ЕС 500 миллионов евро Украина может получить уже до конца 2019 года, если в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы. Мы все работаем над этим", - пояснил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, пишет "Інтерфакс Україна".

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По его словам, надо выполнить еще 5 условий.

"Они касаются борьбы с коррупцией, реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", - отметил Мингарелли.

Соглашение о выделении Украине помощи в размере 1 млрд евро от ЕС подписали в сентябре 2018-го. Первый транш 500 млн евро поступил в декабре.