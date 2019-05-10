Назвали условие, при котором Украина получит транш МВФ

В этом году Украина должна получить еще 2 транша. Фото: epravda.com.ua

Чтобы получить 2-1 транш Международного валютного фонда, Украине необходимо взаимодействие правительства, президента и Верховной Рады.

"В конце мая представители МВФ готовятся приехать в Украину. Чтобы проверить выполнение условий действующей программы сотрудничества и нашу готовность для получения 2-го транша", - заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Укрінформ".

По ее словам, в этом году Украина должна получить еще 2 транша.

"Это будет зависеть от того, как справимся с теми структурными маяками, которые заложены в наших договоренностях. Многое зависит как раз от трехстороннего сотрудничества между правительством, президентом и парламентом", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Она добавила, что до конца июня - начала июля надо принять максимальное количество необходимых решений. Тогда получим очередной транш.

"От продолжения сотрудничества с МВФ зависит дальнейшее взаимодействие Украины с другими международными финансовыми организациями, способность вовремя рассчитаться с выплатами по кредитам", - пояснила она.

Новую программу помощи Украине stand-by МВФ утвердил 18 декабря 2018-го. Она предусматривает предоставление финансирования в размере $3,9 млрд в течение 14 месяцев. 21 декабря 2018-го Украина уже получила 1-й транш МВФ в размере $1,4 млрд. Его зачислили в международные резервы.