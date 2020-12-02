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среда, 02 декабря 2020 11:20

Назвали условие получения денег МВФ в этом году

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Назвали условие получения денег МВФ в этом году
Скорее всего, получить транш от МВФ в этом году не успеют. Фото: unsplash

Для получения транша в этом году, нужно, чтобы министр финансов и МВФ согласовали бюджет, и обе стороны это подтвердили.

Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в интервью LB.ua.

Без выполнения этого условия Украина не получит транш от МВФ в 2020 году, несмотря на положительный ход переговоров и выполненные структурные маяки.

"Календарно мы не успеваем процедурно. Из серии, успеем ли мы принять банковский закон или еще что-то в первом, втором чтении, с рассмотрением на комитете. Когда я говорю о транше, я имею в виду перечисление денег", - объясняет Милованов.

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Он цитирует министра финансов, который говорит, что продолжаются переговоры, есть существенный прогресс по согласованию параметров бюджетного дефицита.

"После того, как бюджет будет согласован, его вынесут в Раду. Что такое согласование: показываем друг другу цифры, сколько мы соберем НДС, сколько потратим. А сколько на какую программу мы потратим, на самом деле не знаем, все зависит от заявок - их может быть больше, меньше", - говорит Милованов.

По его словам, в МВФ и Министерства финансов разные модели из-за которых выходят разные результаты и возникают споры.

"Этот случай вообще болезненный. Огромное количество мелких деталей. И когда министр финансов говорит, что нам нужно достичь договоренностей, он говорит именно об этом процессе согласования моделей или взглядов. И для нас, для рынков, для ситуации с финансированием бюджета, это согласование - важный процесс", - отмечает советник.

Украина получила первый транш от МВФ в $2,1 млрд в июне.

На этой неделе в правительстве сообщили, что переговоры с МВФ относительно основных параметров проекту госбюджета на 2021 год успешно завершили.

Следующие средства от МВФ планируют получить в 2021 году.

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02
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