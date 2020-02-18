Назвали топ-5 подарков на День влюбленных: неожиданные товары

В этом году ко Дню влюбленных преимущественно покупали практичные подарки. Лидерами стали матрасы, сковородки, брелки, вазы.

"Украинцы стали тратить больше средств на подарки ко Дню влюбленных. В течение двух последних лет мы видим значительное оживление спроса именно в этот день", - говорит Анна Бондарева из сети "Епіцентр".

Автор: EpicentrK Наибольший спрос пришелся на ортопедические матрасы размером 160х200 см.

Наибольший спрос пришелся на ортопедические матрасы размером 160х200 см. Брелки покупали в виде сердца. Также дарили открытки-валентинки.

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В прошлом году на подарки чаще всего покупали наборы стеклянных бокалов и сувенирные чашки. В этом году особого спроса на эти товары не было.

Существенно вырос спрос на цветы. Чаще всего покупали тюльпаны и розы. На третьем месте - орхидеи в горшках.

На День влюбленных магазины обычно не проводят распродаж. Это же касается 8 Марта и Хэллоуина. Наибольшие распродажи стартуют накануне новогодних праздников и во время Черной пятницы. По сравнению с другими месяцами количество заказов увеличивается в 1,5 раза.