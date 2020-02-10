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вторник, 11 февраля 2020 21:10

На какие праздники украинские магазины предлагают самые большие скидки

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На какие праздники украинские магазины предлагают самые большие скидки
Наибольшие распродажи в Украине стартуют накануне новогодних праздников и во время Черной пятницы. Фото: 24 Канал

На День влюбленных магазины обычно не проводят распродаж.

"Накануне Дня святого Валентина покупатели не ожидают особых скидок. Это же касается 8 Марта и Хэллоуина", - рассказали Gazeta.ua специалисты Prom.ua.

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Наибольшие распродажи в Украине стартуют накануне новогодних праздников и во время Черной пятницы. По сравнению с другими месяцами количество заказов увеличивается в 1,5 раза.

В последнее время популярность набирает Хэллоуин. Украинцы покупают тематический декор, костюмы и сладости. Правда количество заказов все же гораздо меньше, чем в другие праздники.

Украинцы на романтические подарки ко Дню влюбленных тратят в среднем около 450 грн. Покупают мишек Тедди, тематические шоколадные наборы с надписями, например, "От всего сердца" или "Моему любимому мужу". Также мыло ручной работы, брелки, чашки, чехлы для смартфонов с сердечками и воздушные шарики.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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11
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