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Назвали срок, к которому Украина должна погасить более 325 млрд грн долга

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Назвали срок, к которому Украина должна погасить более 325 млрд грн долга
В целом в период с 2018 по 2045 года Украина должна выплатить 3,07 трлн грн. Фото: aif.ua

До конца текущего года Украина должна выплатить более 325,5 млрд грн гарантированного государством долга.

Так, в 2018-м Украина должна погасить долги на 204,4 млрд грн. Кроме того, выплатить 121,1 млрд грн в счет их обслуживания, сообщили в пресс-службе Минфина.

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В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,5 млрд грн. В 2020-м - 266,1 млрд грн.

В целом в период с 2018 по 2045 года Украина должна выплатить 3,07 трлн грн. В том числе 1,95 трлн грн в счет погашения долга. Также 1,12 трлн грн - в счет его обслуживания.

4 мая, за счет возврата основного долга, Украина перечислила МВФ $368 млн. С начала месяца это уже второй платеж. Ранее Украина выплатила еще $80,7 млн.

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14
мая

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