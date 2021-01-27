Назвали способы сокращения дефицита Пенсионного фонда

Накопительные пенсии могут решить проблему. Фото: pixabay

Для сокращения дефицита Пенсионного фонда можно уменьшить совокупные пенсионные права или увеличить легальную занятость украинцев.

Об этом рассказала руководитель Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова в интервью LIGA.net.

"Причина роста дефицита Пенсионного фонда - старение населения. То есть увеличивается так называемая нагрузка на работающих. При таких условиях прибегают к уменьшению совокупных пенсионных прав, например, повышению пенсионного возраста или обязательной продолжительности страхового стажа. Или необходимо увеличить легальную занятость, с которой уплачиваются страховые взносы, через создание рабочих мест и детенизации трудовых отношений", - говорит эксперт.

Она убеждена, что дефицит не исчезнет, ​​пока в Украине будет сохраняться такая же дифференциация в выплатах пенсий.

"Все выплаты из солидарной системы должны быть близки к честно рассчитанному прожиточному минимуму, но с учетом коэффициента страхового стажа, чтобы стимулировать граждан работать легально", - отмечает Либанова.

По ее словам, накопительные пенсии могут решить проблему.

"Однако к этому есть несколько предостережений: недоверие населения к государству и финансовым рынкам, малые доходы населения, из-за чего людям не из чего откладывать на пенсию. Также не совсем удачный момент в плане инвестиционного климата в стране - частным пенсионным фондам приходится в основном инвестировать в ОВГЗ. Меня это настораживает", - говорит Либанова.

- Мы единственная страна в Европе, где 20 лет не было переписи населения. Год назад состоялся инициированная новой властью так называемая электронная перепись. Никакого отношения к настоящей переписи она не имеет, - говорит в интервью журналу "Країна" доктор экономических наук, академик, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.