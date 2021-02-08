Назвали самый популярный электромобиль в Украине

Доля новых авто на январском рынке составила почти 10%. Фото: unsplash.com

С начала 2021 года украинцы купили и зарегистрировали 502 электромобиля - это на 21% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Самая востребованная модель - Chevrolet Bolt.

Из общего количества 469 шт. - легковые электромобили, 33 - коммерческие. Доля новых авто на январском рынке составила почти 10% - против 6% в 2020 году, сообщает Укравтопром.

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Самым популярным легковым авто на рынке электрокаров стал Chevrolet Bolt. Эту модель выбрали 133 украинца. Многолетний лидер Nissan Leaf уступил первенство - 107 регистраций за январь.

Далее в ТОП-5 представители марки Tesla: Model 3 - 34 шт., Model S - 24 шт. и Model X - 21 шт.

В коммерческом сегменте рынка машин на аккумуляторных источниках питания востребованным авто остается Renault Kangoo Z.E с показателем в 26 шт. Новыми были только 2 автомобиля и оба модели MAN eTGE.

При 1-й регистрации легковых авто украинцы должны платить пенсионный сбор. Для определения суммы понадобятся данные о стоимости автомобиля.