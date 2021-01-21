Назвали самых востребованных специалистов в 2021 году

Госслужба занятости предлагает 42,6 тыс вакансий. Фото: pexels.com

В этом году самыми популярными среди работодателей остаются рабочие с инструментом.

По данным Государственной службы занятости, пользоваться спросом в 2021 году будут швеи, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари, каменщики, маляры и пекари, рассказывает Obozrevatel.

На сегодняшний день служба занятости предлагает 42,6 тыс. вакансий. Средний размер зарплаты - 8 тыс. грн.

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По видам промышленной деятельности первенство в оплате труда держит производство фармацевтических продуктов - 21 тыс. грн, добывающая промышленность - 17 тыс. грн, поставки электроэнергии, газа и пара - 16 тыс. грн.

Минэкономики совместно с Минцифрой и Государственным центром занятости в рамках эксперимента будут учить безработных в Киеве IT-специальностям.