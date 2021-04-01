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четверг, 01 апреля 2021 21:10

Назвали самые востребованные профессии во время локдауна

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Назвали самые востребованные профессии во время локдауна
Во время локдауна советуют обратить внимание также на вакансии курьеров, кассиров, комплектовщиков заказов, операторов удаленного call-центра. Фото: unsplash

Наиболее востребованными специальностями от начала 2021 года являются водители, продавцы, грузчики.

Такие данные собрали аналитики OLX.

Водителям работодатели предлагают среднюю зарплату 19 тыс. грн в месяц.

"Профессия водителя была наиболее популярной и в период мартовского локдауна 2020 года. С тех пор заработная плата выросла на тысячу гривен", - говорится в обзоре.

На втором месте в рейтинге специалистов, которые были нужны больше всего в локдаун января 2021 года и марта 2020-го, оказались продавцы. Им предлагают зарплаты 9,5 тыс. грн в месяц.

В тройке самых популярных рабочих профессий оказались грузчики с оплатой труда 10,2 тыс. грн.

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Во время локдауна советуют обратить внимание также на вакансии курьеров, кассиров, комплектовщиков заказов, операторов удаленного call-центра.

Среди наиболее востребованных рабочих специалистов накануне апрельского локдауна:

фасадчик - зарплата 30 тыс. грн

каменщик - 25 тыс. грн

водитель такси - 22,5 тыс. грн

маляр - 20 тыс. грн

водитель - 19 тыс. грн

строитель - 17,5 тыс. грн

монтажник - 16 тыс. грн

слесарь - 15 тыс. грн

instagram-специалист - 15 тыс. грн

оператор call-центра - 12,5 тыс. грн

курьер - 12,5 тыс. грн

швея - 12,5 тыс. грн

комплектовщик - 11,5 тыс. грн

грузчик - 10,2 тыс. грн

охранник/сторож - 9,8 тыс. грн

кассир - 9,8 тыс. грн

продавец - 9,5 тыс. грн

Для экономического роста Польша планирует привлечь большее количество рабочих из-за рубежа.

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