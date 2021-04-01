Назвали самые востребованные профессии во время локдауна

Наиболее востребованными специальностями от начала 2021 года являются водители, продавцы, грузчики.
Такие данные собрали аналитики OLX.
Водителям работодатели предлагают среднюю зарплату 19 тыс. грн в месяц.
"Профессия водителя была наиболее популярной и в период мартовского локдауна 2020 года. С тех пор заработная плата выросла на тысячу гривен", - говорится в обзоре.
На втором месте в рейтинге специалистов, которые были нужны больше всего в локдаун января 2021 года и марта 2020-го, оказались продавцы. Им предлагают зарплаты 9,5 тыс. грн в месяц.
В тройке самых популярных рабочих профессий оказались грузчики с оплатой труда 10,2 тыс. грн.
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Во время локдауна советуют обратить внимание также на вакансии курьеров, кассиров, комплектовщиков заказов, операторов удаленного call-центра.
Среди наиболее востребованных рабочих специалистов накануне апрельского локдауна:
фасадчик - зарплата 30 тыс. грн
каменщик - 25 тыс. грн
водитель такси - 22,5 тыс. грн
маляр - 20 тыс. грн
водитель - 19 тыс. грн
строитель - 17,5 тыс. грн
монтажник - 16 тыс. грн
слесарь - 15 тыс. грн
instagram-специалист - 15 тыс. грн
оператор call-центра - 12,5 тыс. грн
курьер - 12,5 тыс. грн
швея - 12,5 тыс. грн
комплектовщик - 11,5 тыс. грн
грузчик - 10,2 тыс. грн
охранник/сторож - 9,8 тыс. грн
кассир - 9,8 тыс. грн
продавец - 9,5 тыс. грн
Для экономического роста Польша планирует привлечь большее количество рабочих из-за рубежа.
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