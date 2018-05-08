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среда, 09 мая 2018 21:10

Назвали самые востребованные профессии в Украине

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В первом квартале 2018 года в Украине самой востребованной была профессия продавца-консультанта. На втором месте по популярности по Киеву - бухгалтера, по Украине - рабочего-производственника.

Как в Украине, так и столице в тройку самых популярных вошла профессия водителя. На украинских сайтах поиска работы искали таксистов, экспедиторов и дальнобойщиков, пишет The Point.

Автор: the point
  Топ-10 самых востребованных профессий по Украине: зарплата в 1 квартале 2018 года.
Топ-10 самых востребованных профессий по Украине: зарплата в 1 квартале 2018 года.

Правда киевские вакансии для продавцов, официантов и складских работников не отличались щедростью. Ведь это работа для начинающих специалистов. Кроме того, часто зарплатные надежды работников с опытом превышали финансовые возможности работодателей. Речь идет о бухгалтерах, поварах и интернет-маркетологах.

Автор: the point
  Топ-10 самых востребованных профессий в Киеве: зарплата в 1 квартале 2018 года.
Топ-10 самых востребованных профессий в Киеве: зарплата в 1 квартале 2018 года.

В целом по Украине зарплаты ниже, чем в Киеве. Однако закономерности в оплате труда мало отличаются - опытные специалисты хотят зарабатывать больше, чем работодатели готовы предложить.

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Таким образом, по результатам первого квартала запросы потенциальных работников продолжили расти и превысили скорость роста зарплат в вакансиях. Проблемы с подбором персонала испытывают практически все сегменты и профессиональные сферы в большинстве населенных пунктах. Кроме того, украинцы продолжают активно ехать на заработки в другие страны.

В середине мая минималка может вырасти до 4200 грн, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. Сейчас правительство изучает статистическую информацию об экономической ситуации в стране. В то же время в министерстве финансов заявляют, что денег в бюджете на повышение выплат нет.

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