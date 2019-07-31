Назвали самые дешевые фрукты в Украине

На оптовых рынках килограмм сливы продают по 3-8 гривен. Фото: AgroNews.ua

Стоимость слив упала до самого низкого за последние три года уровня. Сегодня эти фрукты являются самыми дешевыми в Украине.

На оптовых рынках килограмм продают по 3-8 грн. Неделю назад слива стоила 10-15 грн, сообщает "Инфо-Шувар".

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"Снижение цены связано с резким ростом предложения от украинских производителей и импортеров. Сегодня Украина активно собирает собственный урожай. Кроме того импортирует много сливы из Молдовы, Сербии, Узбекистана. К тому же растет конкуренция со стороны других фруктов. Становится больше украинских и импортных персиков, нектаринов, абрикосов. Также снижается цена на голубику и увеличивается предложение раннего яблока и груши", - рассказывает Татьяна Гетьман, эксперт плодоовощного рынка.

Украинские абрикосы на оптовых рынках стоят 14-25 грн, персики - 20-25, яблоки - от 9 грн. Апельсины продают по 25-45, бананы - 27-29, виноград - от 35 грн.

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