Назвали размер средней пенсии в Украине

Сейчас в Украине 11,1 млн пенсионеров. Фото: pexels.com

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн.

В Украине 11,1 млн пенсионеров. 11,6% из них получают пенсию свыше 5 тыс. грн, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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С 1 января 2021 года стали больше получать неработающие пенсионеры, чей возраст превышает 65 лет, а страховой стаж является полным - 30 лет для женщин и 35 для мужчин. В январе пенсии для этой категории выросли с 2100 до 2400 грн.

В 2021-м в Украине дважды повысят минимальную пенсию - в целом на 9,3%. С 1 июля 2021 - с 1769 до 1854 грн - на 4,8%, из 1 декабря 2021 - с 1854 до 1934 грн - на 4,3%.

В накопительный фонд средства с зарплат украинцев начнут отсчитывать в 2023 году.