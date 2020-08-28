Назвали продукты, которые за год больше всего подорожали

Больше всего подорожали говядина и свинина. Фото: unsplash.com

За год в Украине существенно подорожало мясо и колбасные изделия. В то же время снизились цены на крупы и овощи борщевого набора.

Лук с августа 2019-го по август 2020 года подешевел на 15%, капуста - на 17%. Еще 6% потерял в цене картофель, 12% - свекла, свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Среди мяса больше всего подорожала говядина. На 2-м месте - свинина.

Колбаса высшего сорта выросла в цене на 4%. В среднем стоит 102,97 грн/кг.

В июле 2020-го цена на борщевой набор упала на 15%. Средняя стоимость моркови составляет 8 грн/кг, картофеля - 10 грн/кг.