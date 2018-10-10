Назвали продукты, которые вскоре подорожают

До конца года подорожают овощи, яйца, мясо и хлеб. Фото: Споживча довіра

В ближайшее время в Украине подорожают молочные продукты, овощи, хлеб и яйца.

До конца года на 12% вырастет цена на овощи. Сильнее всего подорожают морковь и свекла. Овощи будут продавать по 14 и 9,5 грн за кг соответственно, свидетельствуют прогнозы Института аграрной экономики, пишет Сегодня.

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Десяток яиц подорожает на 12%. Будет стоить минимум 23 грн. Молочная продукция прибавит в цене 10-15%.

Цена на мясо и хлеб в среднем вырастет на 5%.

Инфляция в сентябре в годовом выражении составила 8,9%. Рост цен к предыдущему месяцу - 1,9% после нулевого роста в августе к июлю. По сравнению с декабрем 2017-го, цены выросли на 5,6%.