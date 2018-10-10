Назвали продукты, которые вскоре подорожают

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 306
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1863
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1665
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 441
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1161
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2160
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2610
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9207
Фото
Все фото
5
8
4
6
8
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
За субсидиями образовались небывалые очереди
За субсидиями образовались небывалые очереди
Видео
Все видео
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1863
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2160
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1440
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5454
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1494
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 15:18

Назвали продукты, которые вскоре подорожают

  Комментировать
Назвали продукты, которые вскоре подорожают
До конца года подорожают овощи, яйца, мясо и хлеб. Фото: Споживча довіра

В ближайшее время в Украине подорожают молочные продукты, овощи, хлеб и яйца.

До конца года на 12% вырастет цена на овощи. Сильнее всего подорожают морковь и свекла. Овощи будут продавать по 14 и 9,5 грн за кг соответственно, свидетельствуют прогнозы Института аграрной экономики, пишет Сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему в Украине стремительно дорожают овощи

Десяток яиц подорожает на 12%. Будет стоить минимум 23 грн. Молочная продукция прибавит в цене 10-15%.

Цена на мясо и хлеб в среднем вырастет на 5%.

Инфляция в сентябре в годовом выражении составила 8,9%. Рост цен к предыдущему месяцу - 1,9% после нулевого роста в августе к июлю. По сравнению с декабрем 2017-го, цены выросли на 5,6%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали продукты, которые вскоре подорожают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 127594
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 93110
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 86919
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 80367
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 26238
Экономика
Когда доллар ощутимо подорожает
Когда доллар ощутимо подорожает Просмотров: 2349
Дорогой бензин и дешевая гривна: как на Украину повлияет высокая цена на нефть
Дорогой бензин и дешевая гривна: как на Украину повлияет высокая цена на нефть Просмотров: 684
Гривна уверенно закрепилась на новой отметке
Гривна уверенно закрепилась на новой отметке Просмотров: 531
Россия намеренно продает некачественную гречку на украинском рынке
Россия намеренно продает некачественную гречку на украинском рынке 2 Просмотров: 2448
Какие квартиры украинцы арендуют чаще всего
Какие квартиры украинцы арендуют чаще всего
 Просмотров: 4779
Больше всего комментируют
27
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
9
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
7
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
6
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 17839
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua