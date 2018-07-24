Назвали продукты, которые больше всего подешевели

Пшено подорожало на 22 процента. Фото: YouTube

В течение последних четырех месяцев больше всего подешевели гречка и сахар. Подорожали макароны, пшено.

"Гречка подешевела на 12 процентов, а сахар - на 3. Все остальные продукты за четыре месяца подорожали: масло подсолнечное - на 2%, рис и манка - 3, мука, макароны и ячневая крупа - на 7. Пшено добавило к цене 19% по нашим подсчетам. В Госстате насчитали рост цены на 22%", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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На конец июня литр подсолнечного масла стоит в среднем 34,40 грн, по данным Госстата. Килограмм риса обойдется в 23,30 грн, пшена - 18,30, гречки - 17,20 грн. Макароны продают по 15,40 грн, сахар - 14,70, манку - 12 грн, ячневую крупу - 10,40, муку — по 10.

По сравнению с началом года, сливочное масло добавило в цене 5,5 грн за килограмм, сметана - 1 грн, молоко - 20 коп. за литр. Мягкий сыр подешевел на 1,1 грн за килограмм.