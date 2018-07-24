Назвали продукты, которые больше всего подешевели

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
1 Просмотров: 747
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1260
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2502
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 504
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6516
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 630
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1008
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3051
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3304
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
8
6
5
5
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с &quot;Росатомом&quot;
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с "Росатомом"
Видео
Все видео
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4266
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 837
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4428
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3672
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27190
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1422
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 21:10

Назвали продукты, которые больше всего подешевели

  Комментировать
Назвали продукты, которые больше всего подешевели
Пшено подорожало на 22 процента. Фото: YouTube

В течение последних четырех месяцев больше всего подешевели гречка и сахар. Подорожали макароны, пшено.

"Гречка подешевела на 12 процентов, а сахар - на 3. Все остальные продукты за четыре месяца подорожали: масло подсолнечное - на 2%, рис и манка - 3, мука, макароны и ячневая крупа - на 7. Пшено добавило к цене 19% по нашим подсчетам. В Госстате насчитали рост цены на 22%", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали сколько должен стоить настоящий сыр в магазине

На конец июня литр подсолнечного масла стоит в среднем 34,40 грн, по данным Госстата. Килограмм риса обойдется в 23,30 грн, пшена - 18,30, гречки - 17,20 грн. Макароны продают по 15,40 грн, сахар - 14,70, манку - 12 грн, ячневую крупу - 10,40, муку — по 10.

По сравнению с началом года, сливочное масло добавило в цене 5,5 грн за килограмм, сметана - 1 грн, молоко - 20 коп. за литр. Мягкий сыр подешевел на 1,1 грн за килограмм.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали продукты, которые больше всего подешевели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг

День памяти княгини Ольги: как правительница приняла христианство

В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 422266
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 217647
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 4 Просмотров: 89875
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 46997
Гроза для России: в Украине возобновят мощное оружие, которое стреляет без людей
Гроза для России: в Украине возобновят мощное оружие, которое стреляет без людей 1 Просмотров: 17172
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
10
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
5
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
Голосов: 16382
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua