Назвали причины неожиданного падения цен на свинину

Значительную роль играет снижение спроса на свинину со стороны отелей, ресторанов и кафе. Фото: unsplash

Цены на свинину снизились, несмотря на их традиционное повышение накануне новогодних праздников.

Об этом пишет AgroPortal.

Ситуация с ценами на свинину может быть связана с увеличением объемов импорта в 2020 году.

"Европейская свинина продолжает падать в цене. Однако, импортные квоты на вяленую свинину из стран ЕС иссякли несколько месяцев назад, на мясо на кости - еще в прошлом месяце. Если бы именно от этого зависела динамика внутренних цен на свинину, стоимость мяса могла бы повыситься на 10-12%. Однако пока наблюдаем обратную ситуацию, что указывает на отсутствие влияния импорта", - считает президент Всеукраинской ассоциации импортеров мяса и мясопродукции Василий Король.

По его словам, значительную роль играет снижение спроса на свинину со стороны отелей, ресторанов и кафе. Часть из них не пережила первого карантина, работа других остановилась в ожидании очередного локдауна.

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Эксперт ставит под сомнение ожидания наплыва импортной свинины в начале года.

"Большинство компаний-импортеров не ожидает подорожание свинины в следующие пару месяцев. Завозить и держать на складе товар, который за несколько недель подешевеет, ни один предприниматель не будет. Поэтому пока цены на свинину в Украине не изменят вектор движения, импорта бояться не стоит ", - уверяет Василий Король.

По его словам, на цены сейчас больше влияет не импорт, его запасы или ожидания, а ослабление спроса и ситуация на смежных рынках мяса, в частности, курятины.

Украинская семья с 4 человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1706 грн. Это на 5,3% больше, чем в прошлом году.