Назвали потери Украины после запуска " Турецкого потока"

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров. Фото: s.mind.ua

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 млрд куб. м. Украина ищет новые возможности для привлечения инфраструктуры "старого" Трансбалканского газопровода.

Об этом в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Сегодня пафосно был запущен "Турецкий поток". Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. И уже почувствовали его влияние. Транзит газа через Украину в балканском направлении с 1 января осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе не получают газ через Украину", – говорит Макогон.

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Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова раньше говорила, что переход на получение российского газа через Турцию позволит экономить ежегодно на транзите более 70 млн левов. Это более 955 млн грн. По ее словам, это снизит цену на газ примерно на 5%.

Снижение транзита через Украину в этом году составит около 15 млрд куб.

"Мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб. м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", – написал Макогон.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. Он даст возможность поставлять газ ряду стран в обход Украины.