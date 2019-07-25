Назвали популярные курорты, где отдыхают украинцы

В Украине отдыхают семьи с детьми и пожилые люди. Молодежь путешествует за границу. Фото: Depositphotos

Летом украинцы преимущественно едут отдыхать к морю. Реже выбирают Карпаты, рассказала Gazeta.ua Анна Костыря, менеджер компании "Светлана Тур".

"По сравнению с прошлым годом отдых в Украине подорожал не более чем на 15%. В этом году самая дешевая путевка к морю стоит от 2 тысяч гривен на человека. За эти деньги можно поехать в Железный порт или Скадовск, что в Херсонской области. Активно едут отдыхать в Коблево на Николаевщине. Неделя в пансионате у моря без питания обойдется 5 тысяч гривен на двоих", - говорит Анна Костыря.

По ее словам, в Карпатах летом отдыхать дешевле. Там не сезон и коттеджи на популярных курортах можно арендовать от 100 грн с человека.

"Отдохнуть неделю в Славском Львовской области на двоих стоит 9800 гривен. В цену входит питание. Летом в Карпатах развлечений не меньше, чем зимой. Это и рафтинг, и походы в горы, квадротуры, сбор ягод и грибов, есть реки для купания. На один день за 470 гривен с человека можно поехать в Буцкий каньон на Черкасщине. За 500 гривен предлагают отдохнуть на Голубых озерах в Черниговской области", - объясняет менеджер турфирмы.

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Она добавляет, что в Украине отдыхают семьи с детьми и пожилые люди. Молодежь путешествует за границу.

"В основном покупают путевки в Египет. Недельный отдых с перелетом, трансфером и питанием стоит $800- $1000 на двоих. Это 20-26 тысяч гривен. За 500-600 евро на двоих с двухразовым питанием можно отдохнуть в Албании. Там туристы сочетают морской отдых с экскурсионным. Черногория, Хорватия стоит 800-1200 евро на двоих. Изредка выбирают Объединенные Арабские Эмираты. За путевку придется выложить от $2 тысяч. Едут во Вьетнам, Таиланд, Мексику. Спрос упал на путевки в Турцию, потому что они подорожали", - объясняет Анна Костыря.

На отдых летом украинцы готовы потратить от 2 до 30 тыс. грн на человека, свидетельствуют результаты опроса Finance.ua. 15% опрошенных украинцев жалуются, что работают вообще без отпусков.