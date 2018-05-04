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пятница, 04 мая 2018 15:21

Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой

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Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Со следующего года в Украине по-другому будут обсчитывать будущую пенсию. В формуле будут использовать среднюю зарплату по стране за три предыдущих года. Фото: УНІАН

Украинцы с минимальной зарплатой и 35 годами стажа в будущем будут получать пенсию 1452 грн.

По стандартам Международной организации труда, размер выплаты должен составлять как минимум 40% от привычного заработка. Если учесть минимальную зарплату 3723 грн, то получается 1452 грн пенсии, пишет "Обозреватель".

Те, кто официально получают среднюю зарплату и выполняют требования по стажу, будут иметь пенсию 1882 грн. По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата сегодня составляет около 7 тыс. грн.

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Украинцы, которые имеют официальную зарплату около 14 тыс. грн и 35 лет стажа могут претендовать на пенсию 3764 грн.

Ожидается, что в следующем году изменят условия выхода украинцев на пенсию. Сейчас в формуле используют среднюю зарплату по стране за 2 года. Со следующего года будут считать по итогам трех прошедших лет. Зарплата ежегодно увеличивается. Чем больше отрезок времени используют для формулы, тем размер пенсии становится меньше.

В Украине в мае заработает приложение, где пенсионеры смогут отслеживать свои пенсии в режиме онлайн.

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