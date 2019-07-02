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вторник, 02 июля 2019 18:03

Назвали деньги, которые подделывают чаще всего

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Назвали деньги, которые подделывают чаще всего
Больше всего подделок среди банкнот 500 грн старого образца. Фото: Уніан

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 500, 100, 200 и 50 грн старого образца. Практически нет подделок купюр нового образца.

"Общее количество поддельных гривневых банкнот незначительное - 2,5 штуки на один миллион настоящих по итогам 2018 года. Динамика также положительная - в 2017-м было 3,6 подделки на миллион настоящих", - пояснил директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко, передает Уніан.

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По его словам, подделывают в основном купюры старых образцов. Новые более защищены.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Ее введут в обращение с 25 октября. По размеру новая купюра больше, чем банкноты других номиналов. По дизайну следует обновленным банкнотам 20, 100 и 500 грн. Новую 20-ку ввели в обращение 25 сентября 2018 года. Обновленные 100 грн появились 9 марта 2015-го. 500 грн - 11 апреля 2016-го. Вскоре обновить планируют банкноты номиналом 50 и 200 грн, сообщили в Нацбанке.

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