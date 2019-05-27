Назвали банки, где украинцы получают пенсию

В Украине пенсионеры получат выплаты преимущественно через Приватбанк. Речь идет о 50,5% пенсионеров.

Чуть меньше - 37,8% пенсионеров пользуются услугами Ощадбанка. В "Райффайзен банк Аваль" за пенсией идут 5,3% граждан, сообщила пресс-служба Пенсионного Фонда.

Автор: ПФУ В банках пенсию получают 7,3 млн украинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсии в Украине превышают 44 тыс. грн: кто на что наработал

Кроме того, некоторые из пенсионеров получают выплаты через Укрпочту. Деньги приносят почтальоны. Таких насчитывается 4,1 млн граждан.

В банках пенсию получают 7,3 млн украинцев.

В апреле самую высокую среднюю пенсию получали киевляне — 4059 грн. В Тернопольской области выплаты были наименьшие — 2202 грн.