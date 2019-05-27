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понедельник, 27 мая 2019 16:49

Назвали банки, где украинцы получают пенсию

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В Украине пенсионеры получат выплаты преимущественно через Приватбанк. Речь идет о 50,5% пенсионеров.

Чуть меньше - 37,8% пенсионеров пользуются услугами Ощадбанка. В "Райффайзен банк Аваль" за пенсией идут 5,3% граждан, сообщила пресс-служба Пенсионного Фонда.

Автор: ПФУ
  В банках пенсию получают 7,3 млн украинцев.
В банках пенсию получают 7,3 млн украинцев.

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Кроме того, некоторые из пенсионеров получают выплаты через Укрпочту. Деньги приносят почтальоны. Таких насчитывается 4,1 млн граждан.

В банках пенсию получают 7,3 млн украинцев.

В апреле самую высокую среднюю пенсию получали киевляне — 4059 грн. В Тернопольской области выплаты были наименьшие — 2202 грн.

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