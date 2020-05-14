Назвали аграрные отрасли, которые выигрывают от коронавирусного кризиса

Какие последствия кризиса для аграрного сектора. Изображение: dreamstime

Кризис связан с коронавирусом для украинских аграриев имеет и плюсы, и минусы. Производители и экспортеры сырья выигрывают, а отрасли с высокой степенью переработки - мясная, молочная, плодоовощная и кондитерская - пострадают.

"Упомянутые отрасли дают больше всего рабочих мест, - отмечает экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак. - Снижение производства в них будет ощутимым не столько для экспорта, как для доходов жителей маленьких городков и сел Украины. А вот наши зерновая и масложировая отрасли выиграют от того, что в мире возникнет нехватка продовольствия. Спрос на их продукцию возрастет из-за падения спроса на продукты с высокой добавленной стоимостью. Ибо зерно и масло - базовые и дешевые продукты, которые нужны всегда", пишет Сегодня.

Но импортировать надо не сырье, а готовые продукты, советуют эксперты.

"Пора постепенно переходить от импорта зерна к поставке готового продукта. Причем наш перспективный рынок - это не Европа, где своих продуктов было и будет достаточно, несмотря на кризис, а страны Азии и Африки. Даже арифметика говорит в пользу этого направления: в Европе проживает 10% населения планеты, в Африке - 17%, в Азии - 59% ", - отмечает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Чтобы агросектор начал нормально работать, нужно восстановить движение общественного транспорта.

"Цепочка прост: агросектор - торговля - транспорт - промышленность. Тогда экономика начнет постепенно восстанавливаться. Одно созданное рабочее место в селе дает 10 рабочих мест в городе - это водители, грузчики, логисты, маркетологи, экономисты и т.д.", - говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В 2020 году украинцам не стоит ждать рекордных урожаев. Аномально теплая зима и отсутствие осадков может негативно повлиять на состояние озимых культур. А пандемия Covid-19 и отсутствие влаги грозит весенним посевам.