Нашли способ, как увеличить добычу газа в Украине

В Нафтогазе объясняют, что надо сфокусироваться на тех скважинах, которые дают наибольшую добычу. Фото: dengi.ua

Нафтогаз представил новую стратегию добычи газа в Украине. Теперь компания будет оценивать успешность выполнения программы не в кубометрах голубого топлива, а в финансовом результате.

"Доходная часть от реализации газа упала вдвое. Компания вынуждена пересматривать стратегию, чтобы добиться максимизации доходной денежной части от Укргаздобычи для акционеров", - сообщил руководитель газового интегрированного бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов, пишет Уніан.

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По его словам, с 3,5 тыс. скважин около 7% дают 50% добычи. Надо сконцентрировать свое внимание на них.

"Нафтогаз сосредоточится на обновлении IТ-инфраструктуры системы добычи, чтобы уменьшить расходы. Также будет наращивать добычу сжиженного газа и газоконденсата, поскольку из-за благоприятной ситуации на рынке это более выгодно, чем обычный газ", - объясняет Фаворов.

В Украине до 2020-го планируют нарастить добычу газа до 20 млрд "кубов". Это возможно благодаря бурению новых скважин и проведение интенсификации добычи на действующих скважинах. В то же время Нафтогаз не может получить лицензии на новые месторождения. В прошлом году, по сравнению с 2017-м, Укргаздобыча увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 млрд куб.