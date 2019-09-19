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четверг, 19 сентября 2019 10:38

Нашли способ, как снизить стоимость электроэнергии для промышленности

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Нашли способ, как снизить стоимость электроэнергии для промышленности
Из закона "О рынке электроэнергии" исключили пункт, запрещающий продавать импортируемую из стран не членов Энергетического Сообщества электроэнергию. Фото: lb.ua

Украине разрешили по двусторонним договорам покупать электроэнергию в странах, не являющихся членами европейского Энергетического сообщества.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" поддержали 265 нардепов, передает "Інтерфакс".

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Правку о ядерной энергии внес глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Из закона "О рынке электроэнергии" исключили пункт, запрещающий продавать импортируемую из стран-нечленов Энергетического сообщества электроэнергию только на рынках "на сутки вперед" и балансирующем рынке.

По словам Геруса, это положительно повлияет на конкуренцию на рынке электроэнергии. Позволит снизить тарифы для промышленных потребителей.

С июля в Украине ввели новую модель рынка электроэнергии. Реформа энергорынка – выполнение обязательств Украины перед Евросоюзом. Она предполагает переход к конкурентному механизму формирования цены на электричество. Рынок электроэнергии был введен в т.н. "защищенном режиме" - правила купли-продажи электроэнергии на РСВ и ВСР предполагают 9-месячный переходный период, в течение которого производители электроэнергии в заявках на ее продажу должны применять цену, не превышающую максимальное значение средних ценовых показателей за последние 3 месяца до введения новой модели рынка.

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Дата
19
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