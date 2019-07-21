Нашли способ, как быстро вывести банк из кризиса

 
Ексклюзивы
1/5
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 2323
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 1530
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 2835
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 2241
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 432
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 2043
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1179
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2538
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 774
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
4
3
4
7
3
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Видео
Все видео
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 810
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1998
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1017
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2691
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 891
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
воскресенье, 21 июля 2019 16:24

Нашли способ, как быстро вывести банк из кризиса

  Комментировать
Нашли способ, как быстро вывести банк из кризиса
Нацбанк обязал системно-важные банки разрабатывать планы преодоления кризиса. Фото: Кореспондент

Украинские банки обязали разрабатывать планы по преодолению кризиса и возобновления деятельности.

Это европейская практика. Планы будут применять, если банку грозит банкротство, сообщили в пресс-службе НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бывшие владельцы Приватбанка выводили с него деньги - расследование

Такие планы должны разработать системно-важные банки до октября 2020-го. Обновлять их будут ежегодно.

Для других банков это задача рекомендательного характера.

Нацбанк через суды пытается вернуть из обанкротившихся банков 37 млрд грн. В прошлом году регулятор смог погасить задолженность обанкротившихся банков на 2,6 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли способ, как быстро вывести банк из кризиса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта

Кардиналы-инквизиторы жгли людей на кострах

Самое читаемое
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 29682
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 33 Просмотров: 20585
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 7938
В России напали на двух украинцев
В России напали на двух украинцев 10 Просмотров: 6409
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
4
 Просмотров: 5031
Экономика
Как бывшие владельцы Приватбанка выводили с него деньги - расследование
Как бывшие владельцы Приватбанка выводили с него деньги - расследование Просмотров: 468
Как Украина готовится к отопительному сезону: подробности
Как Украина готовится к отопительному сезону: подробности Просмотров: 144
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
4
 Просмотров: 1431
Какие квартиры чаще всего арендуют
Какие квартиры чаще всего арендуют Просмотров: 693
Нацбанк выпустил монету в честь автора украинской азбуки
Нацбанк выпустил монету в честь автора украинской азбуки Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
33
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
10
В России напали на двух украинцев
9
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
6
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
4
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
Голосов: 21052
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua