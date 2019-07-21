Нашли способ, как быстро вывести банк из кризиса

Нацбанк обязал системно-важные банки разрабатывать планы преодоления кризиса. Фото: Кореспондент

Украинские банки обязали разрабатывать планы по преодолению кризиса и возобновления деятельности.

Это европейская практика. Планы будут применять, если банку грозит банкротство, сообщили в пресс-службе НБУ.

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Такие планы должны разработать системно-важные банки до октября 2020-го. Обновлять их будут ежегодно.

Для других банков это задача рекомендательного характера.

Нацбанк через суды пытается вернуть из обанкротившихся банков 37 млрд грн. В прошлом году регулятор смог погасить задолженность обанкротившихся банков на 2,6 млрд грн.