Нардеп Булах обещает госбюджету 5 млрд. грн. от резкого повышения акцизов на ТИЭНы, но ее фракция в этом сомневается

Нардеп Лада Булах считает, что одномоментное повышение акциза на 320% на табачные изделия для электрического нагрева поможет госбюджету получить дополнительно 5 млрд. грн. Фото: iqosfaq.ru

Народный депутат Лада Булах вопреки позиции Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики приложила усилия, чтобы отклонить поправку №175 законопроекта №4065 - которая несколько смягчала резкое повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) в 2021 году - с 320% до 200%.

По прогнозам Булах и общественной организации "Жизнь", одномоментное повышение акциза на 320% поможет госбюджету получить дополнительно 5 млрд. грн.

Показательно, что позиция Булах кардинально противоречит позиции ее фракции - 168 депутатов от фракции "Слуга народа" поддержали более постепенное повышение акциза.

Председатель фракции Давид Арахамия, который очевидно сомневается в прогнозах своей коллеги, даже напрямую спросил ее, будет ли она "нести ответственность, если бюджет" просядет".

Показательно, что пессимизм председателя фракции "Слуга народа" разделяют и профессиональные экономические институты, и ведущие бизнес-ассоциации, чьи прогнозы говорят о том, что из-за резкого повышения госбюджет может потерять значительные средства.

Так, по расчетам Института макроэкономики и прогнозирования НАН Украины, резкое повышение акцизов на ТИЭНы принесет в 2021-2025 гг. в госбюджет Украины на 18,7 млрд. грн. меньше доходов, чем более постепенный вариант повышения акциза. Такая разница обусловлена ​​возможным снижением спроса на легальную продукцию и повышением уровня контрабанды ТИЭНов.

"Уже в 2021 г. разница в пользу постепенного сценария повышения акциза составит 1,1 млрд. грн. В дальнейшем она будет ежегодно расти, достигнув 7,4 млрд. грн. 2025 г.", - говорится в исследовании Института.

Против резкого повышения акциза выступили также все ведущие бизнес-ассоциации Украины - в т.ч. Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей.

"Замедление темпов роста ставок акцизного налога и расширение графика повышения обеспечит рост акцизных поступлений в государственный бюджет и будет соответствовать европейской практике", - советовали в Американской торговой палате.

В свою очередь, в Европейской Бизнес Ассоциации напомнили, что за подобный резкий рост акциза, в течение последних 3 лет объем легального рынка табачных изделий уменьшился на 32%, зато произошел резкий рост объемов незаконной торговли сигаретами - почти в 7 раз.

Напомним, что в 2019 году недовыполнение доходов госбюджета от табачного акциза составило почти 14 млрд. грн., а за 9 месяцев 2020 г. - госбюджет недополучил 9,7 млрд. грн. табачного акциза. Как ранее сообщал УНИАН, за 5 последних лет общественная организация "Жизнь", которая также активно лоббировала отмену упомянутой поправки, "освоила" более 30 млн. грн. грантовых средств - в т.ч. 8,3 млн. грн. в 2019 г. Традиционно основную часть средств предоставляет организации американский фонд Campaign Tobacco Free Kids (в ​​2019 году. - 3,9 млн. грн). Этот фонд связан с американским филантропом и неудачным кандидатом на пост президента США Майклом Блумбергом. В прошлом году Майкл Блумберг попал в скандал, пытаясь оправдать российскую оккупацию Крыма. Методика "экономических расчетов "ОО "Жизнь" и Киевской школы экономики по поводу поступлений от акциза с ТИЭНов была жестко раскритикована - в частности, Федерацией работодателей Украины. "По расчетам авторов, получается, что в 2023 г. налоги с табачной отрасли будут гарантировать 5,2% ВВП, или 20% от налоговых поступлений сводного бюджета. А доходы только от табачного акциза в 2023 году будут сопоставимыми с 2,4% ВВП. такие "результаты" даже немного странно было бы комментировать", - заявил директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.