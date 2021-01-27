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четверг, 28 января 2021 14:31

Нардеп Артур Герасимов: "Европейская Солидарность" не позволит посадить Украину на российские газовые схемы"

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Нардеп Артур Герасимов: &quot;Европейская Солидарность&quot; не позволит посадить Украину на российские газовые схемы&quot;
Нардеп Артур Герасимов: "Европейская Солидарность" не позволит посадить Украину на российские газовые схемы"

Власть Зеленского, испугавшись возмущения граждан, решила позаимствовать предложение "Европейской Солидарности", вернуть льготный тариф на электроэнергию и увеличить субсидии.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Он также напомнил о том, кто и когда подписал кабальные газовые контакты Тимошенко-Путина, через которые Кремль давил на Украину.

"Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф на электроэнергию - "Европейская Солидарность" разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось это постановление, которое фактически повторяет стратегию "Европейской Солидарности" по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию", - констатировал Герасимов.

"Не знаете, где брать деньги? Принимайте законопроект "Европейской Солидарности" 4585 и направляйте дополнительные 7 миллиардов гривен с содержания силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии", - призвал Герасимов.

Он подчеркнул - также очень важно запретить покупку российского электричества и газа.

"Если мы уже коснулись газа - сегодня с этой трибуны о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. "Газовая принцесса Лазаренко", из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда мы вернули более 4 миллиардов долларов, которые после "хи-хи" с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов", - отметил Герасимов.

"Сегодня нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. "Европейская Солидарность" не даст этого сделать ни "газовой принцессе", ни ее телефонным абонентам", - резюмировал сопредседатель фракции.

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