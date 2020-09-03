Налоговой может не стать: кто будет расследовать экономические преступления

Бюро будет противодействовать уголовным правонарушением, которые негативно влияют на экономику. Фото: unsplash.com

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности. Новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованиями экономических преступлений. Деятельность налоговой милиции прекратится.

В законопроекте говорится, что Бюро будет противодействовать уголовным правонарушением, которые негативно влияют на экономику, способствуют ее тенизации, утечке капитала и другим негативным явлениям.

Ведомство поделят на территориальные подразделения. Его структуру должен определить президент. Назначать директора также будет президент, но по представлению конкурсной комиссии. Подчиняться Бюро будет Кабмину, передает "Hromadske".

Законопроект запрещает передавать проведение расследования другим органам безопасности, если дело является подследственным Национальному антикоррупционному бюро или Бюро экономической безопасности.

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В пояснительной записке отмечается, что сейчас экономические правонарушения расследуют налоговая милиция, а также СБУ и Нацполиция. Авторы документа считают, что налоговая милиция плохо выполняет эту задачу, а для остальных ведомств это вообще несвойственные функции.

Если закон примут, экономическими преступлениями будет заниматься только Бюро, а остальные ведомства эти функции потеряют. Налоговую милицию расформируют.

Создание Службы (или Бюро) финансовых расследований было одним из еще предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Во времена президентства Петра Порошенко подобные законопроекты тоже проходили в парламент, однако все завершалось на этапе доработки.